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В Брестской области мужчины отдыхали у водоёмов в компании знакомых и утонули
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В водоёмах Брестской области за два дня утонули двое мужчин.
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Второй случай произошёл вечером 16 июня рядом с деревней Крытышин Ивановского района. 36-летний мужчина прыгнул с деревянного мостика в реку и утонул. Предполагается, что гражданин ударился головой о дно.
Отмечается, что перед купанием мужчины отдыхали в компании знакомых и выпивали. Проводятся проверки, назначено проведение судмедэкспертиз.
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Новости Беларуси. В водоёмах Брестской области за два дня утонули двое мужчин. Как сообщает Следственный комитет, вечером 15 июня 47-летний житель Брестского района...
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