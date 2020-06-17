ВОЗ о выборах в Беларуси во время эпидемии: Власти могут рассмотреть вопрос об их отсрочке









Об отсутствии брифингов и пресс-конференций с представителями министерства





"Радио Свобода" . «Хотя брифинги для прессы могут быть эффективным и действенным способом общения со средствами массовой информации, это не единственный способ», — сказал представитель ВОЗ Свабоде, когда его спросили, является ли отсутствие пресс-конференций и брифингов с Министерством здравоохранения недостатком в информировании общественности о ситуации. — Решение о том, как распространять информацию для СМИ, и частота такого расширения полностью зависят от страны и ее властей. ВОЗ тесно сотрудничает с белорусскими властями для предоставления рекомендаций, а также для сбора национальных данных и статистических данных о случаях COVID-19 в зоне ответственности государств, которые затем предоставляют официальную информацию ВОЗ. Для эффективной работы нам нужны доверительные отношения с нашими партнерами в стране, передает





О целесообразности выборов во время эпидемии









По словам представителя ВОЗ в Европе, в Беларуси зафиксированы так называемые случаи «передачи инфекции из неизвестного источника».





«10 июня (время обращения в ВОЗ - ПК ) Беларусь все еще сообщает о заражении из неизвестного источника (передача от сообщества ), и поэтому мы рекомендуем физическое дистанцирование не менее 1 метра, а также рекомендуем правительству поощрять людей носить маски там, где трудно поддерживать физическую дистанцию ​​— в общественном транспорте, в магазинах и в других закрытых и людных местах. Конечно, мы все еще рекомендуем гигиену рук и дыхательную гигиену».









Согласно рекомендациям организации, это накладывает определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. В том числе, например, президентских выборов.





«По данным ВОЗ, все страны, в которых инфекция передается из неизвестного источника, должны поддерживать рекомендации по социальному дистанцированию и серьезно рассматривать возможность отсрочки или ограничения крупных событий, которые объединяют людей и могут обострить болезнь», — говорится в заявлении ВОЗ. — Каждое решение будет поддерживаться ВОЗ посредством использования ее инструментов, в частности, оценки риска для массовых собраний во время COVID-19.





Если белорусские власти решат провести выборы, важно будет поощрять мытье рук, соблюдение гигиены дыхания и физическую дистанцию, а также рекомендовать использование масок в общественных местах, где физическая дистанция невозможна».





По словам представителя Европейского регионального бюро ВОЗ, организация регулярно получает от белорусских властей актуальную статистическую информацию о ситуации с COVID-19 в Беларуси. Однако ни в коем случае «не оценивает и не проверяет».