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ВОЗ о выборах в Беларуси во время эпидемии: Власти могут рассмотреть вопрос об их отсрочке

17.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джеймс Кресуик, представитель Европейского регионального бюро ВОЗ, прокомментировал ситуацию с распространением эпидемии COVID-19. По его словам, ВОЗ продолжает следить за ситуацией с эпидемией в Беларуси, а также обменивается всей необходимой информацией с белорусскими властями.



Об отсутствии брифингов и пресс-конференций с представителями министерства


«Хотя брифинги для прессы могут быть эффективным и действенным способом общения со средствами массовой информации, это не единственный способ», — сказал представитель ВОЗ Свабоде, когда его спросили, является ли отсутствие пресс-конференций и брифингов с Министерством здравоохранения недостатком в информировании общественности о ситуации. — Решение о том, как распространять информацию для СМИ, и частота такого расширения полностью зависят от страны и ее властей. ВОЗ тесно сотрудничает с белорусскими властями для предоставления рекомендаций, а также для сбора национальных данных и статистических данных о случаях COVID-19 в зоне ответственности государств, которые затем предоставляют официальную информацию ВОЗ. Для эффективной работы нам нужны доверительные отношения с нашими партнерами в стране, передает "Радио Свобода".

О целесообразности выборов во время эпидемии



По словам представителя ВОЗ в Европе, в Беларуси зафиксированы так называемые случаи «передачи инфекции из неизвестного источника».

«10 июня (время обращения в ВОЗ - ПК ) Беларусь все еще сообщает о заражении из неизвестного источника (передача от сообщества ), и поэтому мы рекомендуем физическое дистанцирование не менее 1 метра, а также рекомендуем правительству поощрять людей носить маски там, где трудно поддерживать физическую дистанцию ​​— в общественном транспорте, в магазинах и в других закрытых и людных местах. Конечно, мы все еще рекомендуем гигиену рук и дыхательную гигиену».


Согласно рекомендациям организации, это накладывает определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. В том числе, например, президентских выборов.

«По данным ВОЗ, все страны, в которых инфекция передается из неизвестного источника, должны поддерживать рекомендации по социальному дистанцированию и серьезно рассматривать возможность отсрочки или ограничения крупных событий, которые объединяют людей и могут обострить болезнь», — говорится в заявлении ВОЗ. — Каждое решение будет поддерживаться ВОЗ посредством использования ее инструментов, в частности, оценки риска для массовых собраний во время COVID-19.

Если белорусские власти решат провести выборы, важно будет поощрять мытье рук, соблюдение гигиены дыхания и физическую дистанцию, а также рекомендовать использование масок в общественных местах, где физическая дистанция невозможна».

По словам представителя Европейского регионального бюро ВОЗ, организация регулярно получает от белорусских властей актуальную статистическую информацию о ситуации с COVID-19 в Беларуси. Однако ни в коем случае «не оценивает и не проверяет».
 
 
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Джеймс Кресуик, представитель Европейского регионального бюро ВОЗ, прокомментировал ситуацию с распространением эпидемии COVID-19. По его словам, ВОЗ продолжает...
 
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