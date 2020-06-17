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Нетипичная для Беларуси птица замечена на Полесье

17.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Три года назад этот вид уже попадал в объективы фотокамер под Калинковичами, но ученые тогда сомневались. По мнению орнитологов, появление в белорусской природе этой птицы — полная неожиданность, ведь обычно она обитает на северо-востоке европейской части России и в Западной Сибири. А зимует в Индии, Японии и Таиланде, то есть ее миграционные пути проходят далеко от Беларуси.

«Изменения климата, потепление, изменение вот этих вот бурь и так далее — оно несколько влияет и на видовой состав. Кроме того, немножко отселение происходит, ареал-то расширяется, поэтому возможны новые виды, заселение новых видов», — рассказывает старший преподаватель кафедры зоологии, физиологии и генетики Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Ирина Кураченко.

В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный луговой и черноголовый чекан. Он стал заселять страну с юга около 16 лет назад и с тех пор регулярно гнездится в Западном Полесье. Сибирский же подвид теперь станет предметом изучения орнитологов.

 
 
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Нетипичная для нашей страны птица замечена на Полесье. Сибирский черноголовый чекан облюбовал территорию Днепро-Сожского заказника в Лоевском районе, сообщает...
 
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