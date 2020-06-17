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Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда

17.06.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Массовые протесты медработников прошли в крупных городах Франции. Только в Париже на улицы вышли 18 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда

Врачи, медсёстры и санитары таким образом хотят привлечь внимание властей к проблемам в здравоохранении. Они требуют улучшения условий труда, повысить зарплаты, и наконец, прекратить сокращение больничных коек. Демонстрация началась мирно, однако позже переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда

Правоохранители были вынуждены применить против участников слезоточивый газ. Более 30 человек задержаны. В полиции отметили, что зачинщики беспорядков «не имеют ничего общего с медперсоналом», который вышел на санкционированный митинг.

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Новости Франции. Массовые протесты медработников прошли в крупных городах Франции. Только в Париже на улицы вышли 18 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24...
 
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