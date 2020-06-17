ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Статистика о водителях-лихачах: в среднем по М1 машины едут со скоростью 170−180 км/ч

17.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Люди едут по трассе М1 со скоростью 170−180 км/ч, притормаживая перед датчиками», — такие данные озвучил первый заместитель СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Леонид Панасюк на Форуме о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City.


Фото: Глеб Малофеев

Такие данные компания получила в результате работы пилотного проекта по измерению средней скорости в Минской области, измеряют скорость на участке от 307 до 296 км в направлении Бреста. Легковушкам там разрешено ехать со скорость 120 км/ч, грузовикам — 100.

Напомним, новая редакция КоАП, которая сейчас рассматривается, предполагает, что водителей будут штрафовать не только за превышение скорости «в моменте», но и за превышение средней скорости движения на определенном участке. Если говорить просто: расстояние, которое проедет машина, разделят на время, за которое она его преодолела. Время зафиксируют камеры.

— У нас есть пилот протяженностью 10,5 километра, он работает уже более полугода, — рассказал Леонид Панасюк. — Фиксируется порядка 60−70 нарушений в сутки, среднее превышение на этом участке — на 20−50 км/ч. То есть люди едут в среднем по трассе М1 со скоростью 170−180 км/ч, снижая скорость перед датчиками контроля скорости.

Кроме того, в СЗАО «Безопасные дороги» поделились некоторыми рекордами лихачей на дорогах страны, которые попадались на камеры. Например, в 2017 году в Минске было зафиксировано превышение на 190 км/ч (скорость при этом составила 250 км/ч), а за городом — 184 км/ч (нарушитель ехал 244 км/ч). В этом году, как уже писал AUTO.TUT.BY, легковушка поставила рекорд скорости на МКАД — водитель разогнался до 229 км/ч.

— У нас есть рекордсмены. Как правило, люди пытаются снять номера и испытать автомобиль на скорость, — говорит Леонид Панасюк. — ГАИ прекрасно с такими нарушителями работает, потому что, как правило, это машины очень знаковые и их можно легко найти.

Читайте также

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» рассказали о нарушителях скоростного режима на дорогах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара, ливни и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика