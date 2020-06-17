Статистика о водителях-лихачах: в среднем по М1 машины едут со скоростью 170−180 км/ч

Источник материала: Tut.by

«Люди едут по трассе М1 со скоростью 170−180 км/ч, притормаживая перед датчиками», — такие данные озвучил первый заместитель СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Леонид Панасюк на Форуме о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City.



Фото: Глеб Малофеев

Такие данные компания получила в результате работы пилотного проекта по измерению средней скорости в Минской области, измеряют скорость на участке от 307 до 296 км в направлении Бреста. Легковушкам там разрешено ехать со скорость 120 км/ч, грузовикам — 100.

Напомним, новая редакция КоАП, которая сейчас рассматривается, предполагает , что водителей будут штрафовать не только за превышение скорости «в моменте», но и за превышение средней скорости движения на определенном участке. Если говорить просто: расстояние, которое проедет машина, разделят на время, за которое она его преодолела. Время зафиксируют камеры.

— У нас есть пилот протяженностью 10,5 километра, он работает уже более полугода, — рассказал Леонид Панасюк. — Фиксируется порядка 60−70 нарушений в сутки, среднее превышение на этом участке — на 20−50 км/ч. То есть люди едут в среднем по трассе М1 со скоростью 170−180 км/ч, снижая скорость перед датчиками контроля скорости.

Кроме того, в СЗАО «Безопасные дороги» поделились некоторыми рекордами лихачей на дорогах страны, которые попадались на камеры. Например, в 2017 году в Минске было зафиксировано превышение на 190 км/ч (скорость при этом составила 250 км/ч), а за городом — 184 км/ч (нарушитель ехал 244 км/ч). В этом году, как уже писал AUTO.TUT.BY, легковушка поставила рекорд скорости на МКАД — водитель разогнался до 229 км/ч.

— У нас есть рекордсмены. Как правило, люди пытаются снять номера и испытать автомобиль на скорость, — говорит Леонид Панасюк. — ГАИ прекрасно с такими нарушителями работает, потому что, как правило, это машины очень знаковые и их можно легко найти.