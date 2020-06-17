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Жара, ливни и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 июня
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 18 июня ожидается жаркая погода и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности,
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в отдельных районах страны, днем на большей части территории пройдут грозы и кратковременные дожди. Днем местами ожидаются сильные ливни и град. Слабый туман будет в отдельных районах ночью и утром.
Ветер ожидается восточный, юго-восточный, ночью – 1-6 м/с, днем – 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. В дневное время местами прогнозируется шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем – плюс 24-29, по северо-восточной части – 30-31 градус тепла.
ФОТО: pixabay.com
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В Беларуси 18 июня ожидается жаркая погода и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Синоптики прогнозируют переменную...
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