ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жара, ливни и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 июня

17.06.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жара, ливни и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 июня

В Беларуси 18 июня ожидается жаркая погода и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. 

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в отдельных районах страны, днем на большей части территории пройдут грозы и кратковременные дожди. Днем местами ожидаются сильные ливни и град. Слабый туман будет в отдельных районах ночью и утром. 

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, ночью – 1-6 м/с, днем – 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. В дневное время местами прогнозируется шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем – плюс 24-29, по северо-восточной части – 30-31 градус тепла. 

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 18 июня ожидается жаркая погода и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.  Синоптики прогнозируют переменную...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧЕ-2022: мужская сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика