Жара, ливни и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 июня

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 18 июня ожидается жаркая погода и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в отдельных районах страны, днем на большей части территории пройдут грозы и кратковременные дожди. Днем местами ожидаются сильные ливни и град. Слабый туман будет в отдельных районах ночью и утром.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, ночью – 1-6 м/с, днем – 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. В дневное время местами прогнозируется шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем – плюс 24-29, по северо-восточной части – 30-31 градус тепла.

ФОТО: pixabay.com

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