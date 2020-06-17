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В Слуцке девять многоквартирных домов оставались без горячей воды

17.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке девять многоквартирных домов оставались без горячей воды
Фото носит иллюстративный характер

В Слуцке на улицах Жукова и Копыльской 16 июня около 16:00 отключили горячую воду. Причиной стал порыв магистрального трубопровода. Ремонт занял около трех часов, сообщает МЛЫН.BY.

Исполняющая обязанности начальника домоуправления №1 Елена Тозик рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что горячая вода перестала поступать на улице Жукова в дома №  11, 13, 15, 17 и 19, а также на улице Копыльской в дома № 29, 31, 33, 35.

— Бригада ремонтников раскопала трубу на Жукова между домами №17 и №19, производила ремонт, — уточнила Елена Тозик.

Заместитель директора по идеологической работе предприятия «Слуцкое ЖКХ» Елена Корженевская отметила:

— Произошла авария на магистральном трубопроводе. Ремонт осуществляло предприятие «Котельное производство». Жителей домов предупредили о ремонтных работах, развесив на подъездах объявления. Около 19:00 горячее водоснабжение было восстановлено.

МЛЫН.BY

 
 
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В Слуцке на улицах Жукова и Копыльской 16 июня около 16:00 отключили горячую воду. Причиной стал порыв магистрального трубопровода. Ремонт занял около трех часов.
 
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