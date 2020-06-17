«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта

Вадим Щеглов: 46 лет! Хотя спортсмены гораздо раньше уходят с этой дистанции. Вы поэтому так долго оставались в спорте, потому что боялись, что будет после?
Екатерина Карстен: Да, я уже даже после Рио 16-го года думала уже – оставляю спорт, не буду заниматься. Потом ещё в Германии было – сижу и думаю: а что дальше? Чем заниматься, что делать? Я решила тренироваться для себя. Думаю, буду тренироваться.
Потом тренер у меня немецкий был. Говорит: «Чего ты сидишь дома? Давай в лодку. Тренируйся, я тебе буду помогать». Хоть с ним уже контракт не подписали – Беларусь. И я начала тренироваться, потом приехала в Брест на Кубок Беларуси и выиграла. И думаю – почему нет. И дальше.
Вадим Щеглов: Причём Вы положили на лопатки молодых соперников!
Екатерина Карстен: И на чемпионате Европы была второй. В итоге уже на сборы перед чемпионатом мира – я на тренировке ребро сломала. И всё – моя карьера закончилась.
Вадим Щеглов: Год назад Вы завязали с большим спортом. Как далось Вам это решение?
Екатерина Карстен: Я-то готовилась сама, но это судьба за меня решила – сломала ребро за 10 дней или за неделю до отъезда на чемпионат мира, на котором был отбор на Олимпиаду. Так что тут судьба решила.
Вадим Щеглов: Но это решение далось Вам как-то непросто?
Екатерина Карстен: Конечно, я осталась ещё до конца сборов. На воду уже не ходила, потому что больно было. Тренировалась в зале, одна. Все ж на воде, а я одна со слезами на глазах. Конечно, очень тяжело.
Вадим Щеглов: Вы – боец!
Екатерина Карстен: Конечно, было очень тяжело, была очень расстроена. Но что сделаешь?
Вадим Щеглов: Но это не трагедия! Жизнь продолжается.
Екатерина Карстен: Да. Как я думала в тот момент, что она закончилась. Но поживши, поняла, что да, жизнь и без спорта существует.