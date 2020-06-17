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«Рено» перевернулось под Копылем – водитель в больнице
17.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Копыльском районе вечером 16 июня в кювете перевернулся автомобиль «Рено Меган Сценик». 63-летнего водитель доставлен в больницу,
Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблиполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:
– Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17:00 на 10 километре автодороги Копыль – Грозово – Греск. Местный житель 1967 года рождения на автомобиле «Рено Меган Сценик» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом предплечья левой руки. Он госпитализирован.
Ирина Сапунова отметила, что мужчина был пристегнут ремнем безопасности. Это позволило избежать более тяжких последствий.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Копыльском районе вечером 16 июня в кювете перевернулся автомобиль «Рено Меган Сценик». 63-летнего водитель доставлен в больницу.
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