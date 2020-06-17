Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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20 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Якубовский Николай Сергеевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

20 июня 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Козлович Светлана Ивановна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

20 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.

В четверг, 18 июня, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД Брестского облисполкома полковником милиции Субботой Максимом Александровичем.

Вопросы, касающиеся кадрового обеспечения и прохождения службы в органах внутренних дел, можно будет задать с 08:00 до 10:00 часов по телефону (8-0162) 27-57-57.