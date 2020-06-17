Смертельное ДТП под Челябинском: самосвал, груженый щебнем, протаранил 5 легковушек (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Сети появились кадры с места массового смертельного ДТП под Челябинском.

На записи с камер наблюдения видно, как самосвал, груженый щебнем, на полном ходу протаранил пять легковушек, превратив их в груды металла. Жертвами аварии стали двое, еще семеро с травмами в больнице. Из-за ЧП пришлось временно закрыть движение по федеральной автотрассе. Водитель грузовика задержан. Решается вопрос о мере пресечения. По предварительным данным, у самосвала отказали тормоза.

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