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Работник БелАЭС пожаловался в ЦИК на Лукашенко и требует снять его с выборов

17.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно во время очередного пикета по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов мужчина обратился к участнику кампании «Правозащитники за свободные выборы». И рассказал о нарушении избирательного законодательства.

Об этом пишет правозащитный центр «Весна».

Мужчина представился Сергеем Никитиным и сказал, что работает вахтовым методом на Островецкой АЭС сварщиком. По его словам, на БелАЭС в рабочее время сотрудникам предлагали подписаться за выдвижение Александра Лукашенко. На подписных листах заранее напечатали на компьютере имена потенциальных подписантов – работников АЭС, – а также их паспортные данные (причем иногда старые, неактуальные). При этом графа, где указываются данные члена инициативной группы, собирающего подписи, осталась пустой.


Сергей Никитин. Фото: «Правозащитники за свободные выборы»

По словам Никитина, многие сотрудники АЭС отказались подписываться за действующего президента.

16 июня, когда Сергей Никитин вернулся в Гродно с вахты, он немедленно направил жалобу в ЦИК. Мужчина потребовал вынести Александру Лукашенко предупреждение или отказать ему в регистрации кандидатом в президенты за нарушение 61-й статьи Избирательного кодекса. А именно – за использование административного ресурса и за нарушения в оформлении подписных листов.

Ответить на обращение Никитина ЦИК должен в течение трех дней.


Источник: «Весна»
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно во время очередного пикета по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов мужчина обратился к участнику кампании «Правозащитники за...
 
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