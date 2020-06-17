Онлайн-митап о продающем контенте пройдет в соцсети Одноклассники

Мир постепенно возвращается к привычной жизни, а значит, конкуренция с внешним миром за внимание пользователя возрастает. Наступил тот самый момент, когда медиа, бизнесу и авторам блогов нужно пересмотреть контент-стратегию в соцсетях, чтобы не потерять связь с подписчиками, переходящим в офлайн.

19 июня в 16:00 команда Одноклассников проведет очередной онлайн-митап для предпринимателей, блогеров, маркетологов, журналистов и SMM-специалистов. В этот раз расскажем о контенте: каким он бывает, как вовлекает и продает.

Спикеры и темы:

Евгения Воронина, менеджер по работе с медиапартнерами ОК «СМИ в соцсетях: форматы и инструменты. Чек-лист для новичков и вернувшихся в ОК» Андрей Карпов, менеджер по развитию малого и среднего бизнеса в ОК «Контент для бизнеса в соцсетях. Как с его помощью получать продажи и привлекать клиентов» Лиана Сатаева, менеджер по работе с лидерами мнений ОК «Интерактив с подписчиками: как вовлекать аудиторию с помощью контента»