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Онлайн-митап о продающем контенте пройдет в соцсети Одноклассники
Источник материала: БДГ
Мир постепенно возвращается к привычной жизни, а значит, конкуренция с внешним миром за внимание пользователя возрастает. Наступил тот самый момент, когда медиа, бизнесу и авторам блогов нужно пересмотреть контент-стратегию в соцсетях, чтобы не потерять связь с подписчиками, переходящим в офлайн.
19 июня в 16:00 команда Одноклассников проведет очередной онлайн-митап для предпринимателей, блогеров, маркетологов, журналистов и SMM-специалистов. В этот раз расскажем о контенте: каким он бывает, как вовлекает и продает.
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Мероприятие бесплатное, зарегистрироваться можно,
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Мир постепенно возвращается к привычной жизни, а значит, конкуренция с внешним миром за внимание пользователя возрастает.
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