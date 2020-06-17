100-летняя гигантская черепаха Диего вернулась в дикую природу (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Известная на весь мир гигантская черепаха по кличке Диего вернулась в дикую природу. Вот настоящий пример – в сто лет жизнь только начинается.

Недавно Диего отметил вековой юбилей. В неволе на галапагосском острове Санта-Крус самец жил с 1977 года, и все это время спасал от вымирания свой вид. Диего стал символом сохранения уникальной фауны Галапагосов. Он приходится отцом почти 800 черепахам, а это около 40% популяции. Теперь миссия выполнена, и Диего уплыл на вольные хлеба.

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