|
100-летняя гигантская черепаха Диего вернулась в дикую природу (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Известная на весь мир гигантская черепаха по кличке Диего вернулась в дикую природу. Вот настоящий пример – в сто лет жизнь только начинается.
Недавно Диего отметил вековой юбилей. В неволе на галапагосском острове Санта-Крус самец жил с 1977 года, и все это время спасал от вымирания свой вид. Диего стал символом сохранения уникальной фауны Галапагосов. Он приходится отцом почти 800 черепахам, а это около 40% популяции. Теперь миссия выполнена, и Диего уплыл на вольные хлеба.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная на весь мир гигантская черепаха по кличке Диего вернулась в дикую природу. Вот настоящий пример – в сто лет жизнь только начинается. Недавно Диего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)