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100-летняя гигантская черепаха Диего вернулась в дикую природу (ВИДЕО)

17.06.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известная на весь мир гигантская черепаха по кличке Диего вернулась в дикую природу. Вот настоящий пример – в сто лет жизнь только начинается. 

Недавно Диего отметил вековой юбилей. В неволе на галапагосском острове Санта-Крус самец жил с 1977 года, и все это время спасал от вымирания свой вид. Диего стал символом сохранения уникальной фауны Галапагосов. Он приходится отцом почти 800 черепахам, а это около 40% популяции. Теперь миссия выполнена, и Диего уплыл на вольные хлеба. 

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Известная на весь мир гигантская черепаха по кличке Диего вернулась в дикую природу. Вот настоящий пример – в сто лет жизнь только начинается.  Недавно Диего...
 
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