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Посол ЕС в Беларуси обеспокоен действиями властей против претендентов в президенты

17.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

belmarket.by

Представительство ЕС в Беларуси выразило обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении потенциальных кандидатов в президенты страны.

«По мере вступления Беларуси в президентскую избирательную кампанию 2020 года особенно важно, чтобы основные права и свободы были полностью соблюдены. Крайне важно, чтобы белорусские власти обеспечили обстановку, позволяющую провести конкурентные политические выборы. В этом контексте мы обеспокоены недавними действиями против Виктора Бабарико и призываем к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию», – говорится в заявлении главы представительства Евросоюза в Минске Дирка Шубеля.

Шубель также отметил, что рассчитывает на расследование правоохранительными органами страны телефонных угроз, поступивших в адрес потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает interfax.by.

«Мы обеспокоены сообщениями о случаях жестокого обращения милиции и плохих условиях содержания лиц, осужденных за участие в мирных протестах в период с 6 мая по 10 июня. Продолжаем призывать белорусские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Беларусь», - добавил глава представительства ЕС.

Он подчеркнул, что такие шаги способствовали бы демократическому развитию Беларуси и укрепляли бы ее суверенитет и независимость.

«Как было сказано в совместном заявлении ЕС, Великобритании и США две недели назад, опираясь на позитивное сотрудничество последних трех лет, проведение этих выборов станет ключевым элементом дальнейшего развития отношений ЕС и Беларуси», - резюмировал Шубель.

 
Теги: Минск
 
 
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Представительство ЕС в Беларуси выразило обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении потенциальных кандидатов в президенты страны.
 
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