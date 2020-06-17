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На Гомельщине массовый мор рыбы
Источник материала: Партизан
Погибшую рыбу обнаружили в водоеме на территории Кормянского района Гомельской области, сообщает
16 июня замор 176 особей рыбы обнаружили в водоеме возле деревни Боровая Буда Кормянского района.
Работники Жлобинского межрайонного подразделения республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию.
Видимые загрязнения на поверхности воды не обнаружения. Взятые пробы воды для анализов.
В гродненском Немане также массово гибнет рыба. Из-за этого Литва даже направила ноту Беларуси — мол, Неман загрязнен. Одна из версий, по данным Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, – вода слишком сильно прогрелась, рыбе не хватает кислорода, вот она и погибает.
Но гродненские рыбаки в версию недостатка кислорода не верят и считают, что рыбу уничтожили отравляющие вещества, попавшие в речку, передает
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Погибшую рыбу обнаружили в водоеме на территории Кормянского района Гомельской области, сообщает БелТА.
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