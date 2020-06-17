НА ДОРОГАХ

Источник материала: Mlife

От общего количества происшествий с участием несовершеннолетних, 5 ДТП произошло по вине самих детей, 3 из которых совершено велосипедистами. В связи с этим с 12 по 19 июня 2020 года на территории Гомельской области будет проводиться профилактическое мероприятие под условным названием «Юный велосипедист».



Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке,а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края, причем управлять велосипедом по автодороге без сопровождения взрослого можно только с 14 лет.



При движении по дороге в темное время суток и или в условиях плохой видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.



При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для пешеходов.



Велосипедисту запрещается:



Использовать технически неисправные велосипеды. Двигаться, не держась за руль и или не держа ноги на педалях.

Поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении.



Двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы. Перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном

сиденье.



Перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством. Буксировать свой велосипед каким-либо транспортом.

На велосипеде буксировать другой транспорт. ГАИ устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП.



В период времени с 10.06.2020, 16 до 07.00, 11.06.2020 часов вблизи д. №50, по 1-му Интернациональному переулку, г.Мозыря, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем , совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено Меган», после чего с места происшествия скрылся. В период времени с 1.15 до 07.00, 11.06.2020 часов вблизи д.№528А, по ул.

Гагарина, г.Мозыря, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем , совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада Веста», после чегос места происшествия скрылся.



Свидетелей и очевидцев данного происшествия, обладающих какой-либо значимой информацией, а также у которых имеются файлы видеозаписи с видеорегистраторов, запечатлевших момент произошедшего ДТП, просим обратиться в кабинет №7 здания ОГАИ Мозырского РОВД по ул.Ленинской, д.64, г.Мозыря, либо по телефону: 102.(ИДПС Сесликов В.С.).



Дмитрий Деркач

Старший инспектор ДПС

отдела ГАИ МОБ ОВД Мозырского райисполкома

