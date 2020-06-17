В Минске продают квартиру с двумя входами и в стиле лофт. И там есть на что посмотреть

Источник материала: Tut.by

В Минске мансардное строительство активно стартовало в начале 2000-х годов, однако массового распространения так и не получило. Дополнительные этажи появились в некоторых сталинках, но чаще всего надстраивались хрущевки, причем, бывало, не только жилыми метрами, но и балконами, лифтовыми шахтами. В одном из таких домов с надстроенной мансардой, продается двухуровневая квартира в стиле лофт. Как она выглядит и сколько стоит — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: «Куфар Недвижимость»

Трехкомнатная квартира площадью 77,6 квадратного метра занимает два уровня в доме на Янки Мавра, 25. За счет этого жилье имеет потолки от 2,6 до 3 метров, а также два входа (на каждом этаже).



Фото: «Куфар Недвижимость»

Первый уровень

В интерьере квартиры доминирует стиль лофт. На первом уровне расположились кухня-гостиная, спальня и санузел.



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»

Второй уровень

На втором — детская спальня, а также гардеробная. В качестве напольного покрытия использованы плитка и паркет, а лестница сделана из дуба. По всей квартире произведена разводка кондиционирования. Отопление — конверторные радиаторы.



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»



Фото: «Куфар Недвижимость»

Продается квартира за 337,4 тысячи рублей, или 142 тысячи в долларовом эквиваленте.