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Письмо-послание Ван Гога и Гогена продано за 210 тысяч евро

17.06.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Совместное письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена продано на аукционе в Париже,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письмо-послание Ван Гога и Гогена продано за 210 тысяч евро

Лот ушел с молотка за 210 600 евро. Послание, написанное в ноябре 1888 года, адресовано ещё одному живописцу – Эмилю Бернару.

Письмо-послание Ван Гога и Гогена продано за 210 тысяч евро

В письме Гоген и Ван Гог излагают свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что искусство проходит через важнейший период, находясь на пути к своему «возрождению». Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников.

Люди в материале: Ван Гог, Поль Гоген

 
 
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Новости мира. Совместное письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена продано на аукционе в Париже,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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