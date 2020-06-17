«Сказали заплатить своими деньгами». Клиенты «Кентавра» не могут получить выплаты по страховке

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в страховой компании «Кентавр» прошли обыски. После этого счета компании заблокировали , и она не может рассчитываться с клиентами — физическими и юридическими лицами. Из-за этого некоторые из клиентов «Кентавра» уже столкнулись со сложностями. Александр из Минска рассказывает, что в автосервисе ему сказали заплатить за ремонт застрахованного в «Кентавре» автомобиля самостоятельно. «Сумма для меня немаленькая — 660 рублей. Нет уверенности в том, что я ее верну, но и без единственного авто в семье тоже тяжело, даже в плохую погоду невозможно ребенка в сад отвезти», — рассуждает Александр.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Позвонил в страховую и услышал: «Заплатите своими деньгами, а мы потом будем возвращать потраченную сумму»

Александр рассказывает, что купил новый автомобиль Lada XRay в салоне на Каменногорской в начале марта. Поскольку всей суммы на руках не было, пришлось взять кредит в Белгазпромбанке. Одним из условий было купить страховку АВТОКАСКО, ее оформили в компании «Кентавр».

— Спустя примерно месяц я повредил порог автомобиля и, естественно, обратился в страховую компанию. Там мы достигли договоренности произвести ремонт в автосалоне Lada на Каменногорской. Мне выдали гарантийное письмо от ЗАО «Кентавр», в котором было сказано, что страховая компания оплачивает ремонт моего автомобиля, — рассказывает Александр.

Дождавшись отпуска, он отдал авто в ремонт. Это было 8 июня, закончить все обещали за несколько дней.

— 16 июня мне звонит мастер цеха и говорит: «Ваше авто уже на покраске, но вам придется либо оплатить ремонт авто самостоятельно, так как счета ЗАО «Кентавр» заблокированы, либо ждать, пока страховая компания не перечислит деньги». Сумма ремонта вышла около 660 рублей, окончательная будет озвучена по окончании работ. После этого звонка я позвонил в страховую компанию, рассказал им свою ситуацию и в ответ услышал: «Мы ничем помочь не сможем, пока счета не разморозят. Заплатите своими деньгами, потом напишите заявление, и мы потом будем вам возвращать потраченную сумму», — вспоминает Александр. — 660 рублей — сумма для меня немаленькая, да и нет уверенности в том, что я ее верну. Но и без единственного авто в семье тоже тяжело, даже в плохую погоду невозможно ребенка в сад отвезти.

«Подадим еще одно заявление, чтобы нам разрешили проводить платежи в пользу клиентов»

Ранее директор «Кентавра» Сергей Прохорчик рассказывал, что из-за блокировки счетов компания действительно не может рассчитываться со своими клиентами — физическими и юридическими лицами. Получить какие-либо разъяснения по этому поводу компании пока не удалось.

— Некоторые клиенты уже обращались к нам по этому поводу. Более того, некоторые организации отказываются обслуживать наших клиентов и не принимают их с нашими гарантийными письмами. Это некоторые автодилеры и некоторые медицинские центры. Но есть и те, кто идет навстречу и нас поддерживает. Мы приносим всем клиентам извинения за принесенные неудобства и надеемся на скорое разрешение ситуации, — говорил Сергей Прохорчик.

В понедельник, 15 июня директор «Кентавра» вместе с адвокатом подал жалобу на действия ДФР в Комитет госконтроля и Генпрокуратуру.

— В результате контакт с руководителем следственной группы установить удалось. Нам назначили встречу на 17 июня. Надеюсь, мы получим все необходимые разъяснения. Также подадим еще одно заявление, чтобы нам разрешили проводить платежи в пользу клиентов, — комментирует Сергей Прохорчик.