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В Китае продемонстрировали 5G-электротрактор на водородном топливе

17.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственный инновационный центр сельскохозяйственной техники и оборудования в китайском городе Лоян продемонстрировал 5G-электротрактор, работающий на водородных топливных элементах, сообщает Синьхуа.

В Китае продемонстрировали 5G-электротрактор на водородном топливе

первое фото - иллюстрация

В электротракторе ET504-H применяется технология мобильной связи пятого поколения, есть режим автоматического вождения и он может управляться дистанционно. При небольшой нагрузке трактор работает только на водородном топливном элементе. При увеличении нагрузки дополнительным источником питания для него становятся литиевые батареи.

В Китае продемонстрировали 5G-электротрактор на водородном топливе

вот так выглядит трактор будущего

По словам директора Государственного инновационного центра сельскохозяйственной техники и оборудования Чжао Чуньцзяна, созданный образец является новшеством в области развития зеленой и умной сельскохозяйственной техники и оборудования нового поколения. Он также имеет большое значение для модернизации китайской сельскохозяйственной техники и оборудования.

 
 
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