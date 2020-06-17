В Китае продемонстрировали 5G-электротрактор на водородном топливе

Источник материала: Виртуальный Брест

Государственный инновационный центр сельскохозяйственной техники и оборудования в китайском городе Лоян продемонстрировал 5G-электротрактор, работающий на водородных топливных элементах, сообщает Синьхуа.





первое фото - иллюстрация

В электротракторе ET504-H применяется технология мобильной связи пятого поколения, есть режим автоматического вождения и он может управляться дистанционно. При небольшой нагрузке трактор работает только на водородном топливном элементе. При увеличении нагрузки дополнительным источником питания для него становятся литиевые батареи.





вот так выглядит трактор будущего

По словам директора Государственного инновационного центра сельскохозяйственной техники и оборудования Чжао Чуньцзяна, созданный образец является новшеством в области развития зеленой и умной сельскохозяйственной техники и оборудования нового поколения. Он также имеет большое значение для модернизации китайской сельскохозяйственной техники и оборудования.