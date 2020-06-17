Источник материала: Маяк Преднепровья

Солнечная погода способствует сельским труженикам ускорить темп заготовки кормов. Постепенно зеленая жатва набирает обороты.

Филиалу «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» предстоит убрать первым укосом 1858 гектаров трав, уже скошено 302 га. Хозяйству необходимо заготовить 1931 тонну сена, в том числе 1259 тонн в полимерной упаковке, а также 15602 тонны сенажа и 17267 тонн силоса. И можно не сомневаться, что сельские труженики не подведут — качественные корма заготовят в необходимом количестве.

Третий сезон на кормозаготовке в филиале «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» трудится молодой механизатор Андрей Бондарчик. Сейчас он бороздит поля на кормоуборочном комбайне «Ягуар-870». Подбирая и измельчая многолетние травы, с легкостью перевыполняет дневное задание, заготовив свыше одной тонны зеленой массы. Более того, Андрей Бондарчик сегодня в числе лидеров кормозаготовки в районе. Он не только добросовестный труженик, но и порядочный семьянин. А еще — отец двух дочерей Ксюши и Маши и маленького сынишки Никиты. Но и это еще не все радости молодой и дружной многодетной семьи — недавно они получили ключи от новой двухкомнатной квартиры.





Рабочий день у механизатора филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» Андрея Бондарчика начинается в 7.00 с обследования техники. Кроме того, каждый день перед началом работы в специальный отсек комбайна добавляется консервант, который в последующем позволяет сохранить качество заготавливаемых кормов.

Раньше Андрей работал на новом комбайне «КВК-800», но сам решил пересесть на «Ягуар». Производительность у них одинаковая, но механизатору здесь комфортнее. «Все находится под ру-кой», — считает он.

А рядом подбирает и измельчает травы на «КВК-800» механизатор Сергей Проявин. Всего на отвозке провяленной зеленой массы задействованы 2 трактора и 4 МАЗа.

Когда в течение дня пройдет большой дождь, тогда аграрии могут ненадолго приостановиться, чтобы трава провеялась и подсохла. Если трактора на сыром поле проезжают без проблем, то вот автомашины, бывает, буксуют.

Рядом с Андреем работает еще один друг детства — механизатор Александр Красницкий. Оба когда-то учились в школе в Холстово, но даже не подозревали, что и работать будут вместе. Только Александр управляет трактором «Беларус-3022» и сейчас отвозит провяленную и измельченную зеленую массу с поля в деревню Липовка, где закладывается сенажная траншея. За день на тракторе с прицепами он успевает сделать по 8-10 рейсов и перевезти около 100 тонн зеленой массы.





Наталья ЛЕВАЧКОВА.