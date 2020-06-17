Книги помогут создать свой образ и стиль

Источник материала: Ивьевский край

Сотрудники читального зала отдела обслуживания и информации Ивьевской районной библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку «О красоте, моде и хорошем вкусе».





Настоящей красотой всегда восхищались, ей поклонялись во все времена. Достоевский говорил, что только она, красота, спасет мир, а Фаина Раневская сказала бессмертную фразу: «Красота – это страшная сила».

Действительно, красота является даром природы, призванным делать наш мир интереснее и ярче. Стремление женщин быть красивыми продиктовано традициями, современным восприятием и во многом – влиянием моды.

В книгах и журналах, представленных на выставке, посетители библиотеки найдут ответы на многие вопросы: как ухаживать за волосами и кожей лица, пользоваться парфюмерией, что нужно и важно учитывать при выборе одежды, чтобы выглядеть стильно и эффектно, как найти свой образ и создать свой стиль. В поисках и создании имиджа большую роль играют правильно подобранные прическа и макияж, поэтому особое внимание уделяется информации о современных тенденциях в использовании косметики и нанесения макияжа, создании повседневных и праздничных причесок, физических занятиях для здоровья и красоты.

И. МИХАЙЛОВА.