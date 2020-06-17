Источник материала: Новости Волковыска

В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена по знанию русского языка для граждан Беларуси, желающих получить российский паспорт.

Таким образом, теперь белорусы смогут получить гражданство России без сдачи соответствующего экзамена. Такую же возможность получили граждане Украины.

Как указывается в законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

Данная норма позволяет комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси, свободно владеющих русским языком. Это можно сделать, если лично подать заявление о признании носителем русского языка, а также имея соответствующие основания, которые предусмотрены федеральным законом о гражданстве.