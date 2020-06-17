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В Литве сняли карантин, и въезд для беларусов стал проще: что нужно знать

17.06.2020 16:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С сегодняшнего дня, 17 июня, в Литве снят карантин. Носить маски уже не обязательно, проведение массовых мероприятий – не возбраняется. Кроме того, местные власти сделали так, чтобы некоторым беларусам стало проще въехать в Литву. Об этом пишет Delfi.lt.

По словам главы Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, теперь приехать в Литву есть возможность не только у тех иностранцев, которые постоянно живут в стране или имеют уже действующее разрешение на работу. «Беларусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих», – сказала она. 

А в Минздраве Литвы рассказали, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на две недели. Самоизоляция отныне – лишь рекомендация. Правда, если в результате ее несоблюдения заразятся другие люди, те, кто нарушил рекомендацию, столкнутся с административной ответственностью.

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С сегодняшнего дня, 17 июня, в Литве снят карантин. Носить маски уже не обязательно, проведение массовых мероприятий – не возбраняется. Кроме того, местные власти...
 
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