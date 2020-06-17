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Соболенко худеет, а биатлонистки устраивают битву купальников. Лучшее из Instagram
Источник материала: Tut.by
Как проходит на родине лето у белорусских спортсменов и какие новые места они посетили, пока закрыты границы? Собрали самое интересное из Instagram в подборке SPORT.TUT.BY.
Путешественница Мелитина Станюта этим летом колесит по родным просторам. На прошлых выходных гимнастка выбрала для отдыха Гродненскую область.
И даже посетила знаменитую усадьбу «Литовка» в Новогрудке.
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский отправился с семьей в Брестскую область. «Зубры в Беловежской пуще», — подписал фото коуч.
Теннисистка Арина Соболенко с нетерпением ждет возобновления турниров. А пока активно тренируется и заботится о физической форме.
Недавно белоруска спросила у подписчиков, кто как относится к кратковременному голоданию. Но позже решила не прибегать к радикальным методам похудения, а просто добавить в свой режим физических нагрузок и посидеть денек на кефирчике.
На этом снимке теннисистка, кстати, зовет желающих на пробежку. Кто с Ариной?
Еще одни любительницы бега — белорусские гимнастки во главе с Ксенией Санкович. Экс-групповичка напомнила, что Минский полумарафон все ближе, а также обратилась к пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт с таким текстом: «Пора вспоминать, как шнурки на кроссовках завязывать».
Теннисистка Александра Саснович тем временем наслаждается Минском с велосипеда. «В +17°C велопрогулки идеальны», — убеждена минчанка.
Белорусская пляжная реальность от Елены Кручинкиной. У вас в этом году тоже так?
А это экс-биатлонистка нашей сборной Надежда Шатохина (Писарева). Молодая мама живет недалеко от Санкт-Петербурга, но все равно уже успела объявить сезон купальников открытым.
Анна Сола и Ирина Кривко наслаждаются красотой рапсового поля. «Невозможно проехать мимо», — замечают прекрасное в мелочах биатлонистки.
На следующем фото женская сборная Беларуси презентует новую форму. Что скажете?
И напоследок первый урожай четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Радости нет предела!
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Как на родине проходит лето у белорусских спортсменов и какие новые места они для себя открыли?
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