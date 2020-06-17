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Соболенко худеет, а биатлонистки устраивают битву купальников. Лучшее из Instagram

17.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как проходит на родине лето у белорусских спортсменов и какие новые места они посетили, пока закрыты границы? Собрали самое интересное из Instagram в подборке SPORT.TUT.BY.

Путешественница Мелитина Станюта этим летом колесит по родным просторам. На прошлых выходных гимнастка выбрала для отдыха Гродненскую область.


Фото из инстаграма Мелиты Станюты

И даже посетила знаменитую усадьбу «Литовка» в Новогрудке.


Фото из инстаграма Мелиты Станюты

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский отправился с семьей в Брестскую область. «Зубры в Беловежской пуще», — подписал фото коуч.


Фото из инстаграма Михаила Грабовского

Теннисистка Арина Соболенко с нетерпением ждет возобновления турниров. А пока активно тренируется и заботится о физической форме.

Недавно белоруска спросила у подписчиков, кто как относится к кратковременному голоданию. Но позже решила не прибегать к радикальным методам похудения, а просто добавить в свой режим физических нагрузок и посидеть денек на кефирчике.

На этом снимке теннисистка, кстати, зовет желающих на пробежку. Кто с Ариной?


Фото из инстаграма Арины Соболенко

Еще одни любительницы бега — белорусские гимнастки во главе с Ксенией Санкович. Экс-групповичка напомнила, что Минский полумарафон все ближе, а также обратилась к пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт с таким текстом: «Пора вспоминать, как шнурки на кроссовках завязывать».


Фото из инстаграма Ксении Санкович

Теннисистка Александра Саснович тем временем наслаждается Минском с велосипеда. «В +17°C велопрогулки идеальны», — убеждена минчанка.


Фото из инстаграма Александры Саснович

Белорусская пляжная реальность от Елены Кручинкиной. У вас в этом году тоже так?


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

А это экс-биатлонистка нашей сборной Надежда Шатохина (Писарева). Молодая мама живет недалеко от Санкт-Петербурга, но все равно уже успела объявить сезон купальников открытым.


Фото из инстаграма Надежды Писаревой

Анна Сола и Ирина Кривко наслаждаются красотой рапсового поля. «Невозможно проехать мимо», — замечают прекрасное в мелочах биатлонистки.


Фото из инстаграма Анны Солы

На следующем фото женская сборная Беларуси презентует новую форму. Что скажете?


Фото из инстаграма Ирины Кручинкиной

И напоследок первый урожай четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Радости нет предела!


Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой

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Как на родине проходит лето у белорусских спортсменов и какие новые места они для себя открыли?
 
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