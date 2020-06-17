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В Воложинском районе микроавтобус вылетел в канаву: предположительно, водитель уснул за рулем
Источник материала: Tut.by
Микроавтобус вылетел в канаву в Воложинском районе, пострадал пассажир. Об этом
Происшествие случилось 17 июня, около 04.20, на 91-м километре трассы Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики. Здесь 32-летний водитель Volkswagen LT35D через встречную полосу выехал за пределы дороги, после чего микроавтобус оказался в канаве. По предварительной информации, водитель управлял автомобилем в утомленном состоянии и уснул за рулем.
В результате ДТП 30-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП 30-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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