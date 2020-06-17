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В Воложинском районе микроавтобус вылетел в канаву: предположительно, водитель уснул за рулем

17.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Микроавтобус вылетел в канаву в Воложинском районе, пострадал пассажир. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Происшествие случилось 17 июня, около 04.20, на 91-м километре трассы Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики. Здесь 32-летний водитель Volkswagen LT35D через встречную полосу выехал за пределы дороги, после чего микроавтобус оказался в канаве. По предварительной информации, водитель управлял автомобилем в утомленном состоянии и уснул за рулем.


В результате ДТП 30-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП 30-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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