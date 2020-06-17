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За январь – май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 миллиарда рублей
17.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С января по май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января – мая 2019 года, сообщает Белстат.
Розничный товарооборот в январе – мае 2020 г. составил 20,7 млрд рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2019 г.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,5 рубля против 13,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота республики, в январе – мае 2020 г. составил 19 млрд рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе – мае 2020 г. составил 961,6 млн рублей, или 82,1% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2019 г.
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С января по май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января – мая 2019 года, сообщает Белстат.
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