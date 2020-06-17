За январь – май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 миллиарда рублей

Источник материала: Ежедневник

С января по май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января – мая 2019 года, сообщает Белстат.

Розничный товарооборот в январе – мае 2020 г. составил 20,7 млрд рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2019 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,5 рубля против 13,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота республики, в январе – мае 2020 г. составил 19 млрд рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе – мае 2020 г. составил 961,6 млн рублей, или 82,1% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2019 г.