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За январь – май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 миллиарда рублей

17.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С января по май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января – мая 2019 года, сообщает Белстат.

Розничный товарооборот в январе – мае 2020 г. составил 20,7 млрд рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2019 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,5 рубля против 13,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота республики, в январе – мае 2020 г. составил 19 млрд рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе – мае 2020 г. составил 961,6 млн рублей, или 82,1% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2019 г.

 
 
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С января по май 2020 года оптовый товарооборот составил 37,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января – мая 2019 года, сообщает Белстат.
 
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