Новый седан Volkswagen Jetta приехал в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Новое поколение седана Volkswagen Jetta уже прибыло в нашу страну — один из первых экземпляров новинки выставлен в дилерском шоу-руме в Уручье.





Цены на новую Jetta были объявлены еще в мае, и именно тогда в дилерских центрах начали принимать предзаказы на модель. Напомним, что в Беларуси седан доступен в трех комплектациях на выбор — Origin, Respect и Status. Для большинства исполнений будет предлагаться 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Самая дорогая версия может быть оснащена 1,4-литровым TSI мощностью 150 л.с., который сочетается исключительно с «автоматом».





В базовую комплектацию Jetta входят светодиодные фары и задние фонари, обогрев зеркал, система стабилизации, круиз-контроль, датчик давления в шинах, мультимедийная система Composition Color и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Цены стартуют от 55 900 рублей.





Комплектация Respect (от 59 540 рублей) дополнена подогревом рулевого колеса, датчиками парковки, атмосферной подсветкой салона, адаптивным круиз-контролем и обивкой сидений из искусственной кожи. Минимальная цена Jetta в исполнении Status составит 66 300 рубля. В этой комплектации уже есть цифровая приборная панель, подогрев задних сидений и другие опции. Среди дополнительного оборудования заявлены панорамная крыша, медиасистема с 8-дюймовым экраном и голосовым управлением и система бесключевого доступа и запуска двигателя.