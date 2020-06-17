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Екатерина Карстен о скромности: «Заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в соревнованиях участвовать»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Екатерина Карстен:
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Екатерина Карстен о скромности: «Заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в соревнованиях участвовать»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как, несмотря на такой успех, Вы остались таким скромным человеком? Ведь...
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