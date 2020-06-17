Екатерина Карстен о скромности: «Заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в соревнованиях участвовать»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как, несмотря на такой успех, Вы остались таким скромным человеком? Ведь это немногим дано. А наоборот, когда люди чего-то достигают, они ловят «звёздную болезнь», они начинают по-другому относиться к окружающим. Вам же удалось сохранить скромность, отзывчивость, порядочность. В чём этот секрет?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Да, не знаю. Что тут такого? Я делаю своё дело, и у меня оно получалось.

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Вадим Щеглов:

А бывает, что спортсменов заносит?





Екатерина Карстен:

Бывает, я знаю, что бывает. Но мне и сам процесс тренировок, соревнования нравился и нравится до сих пор. Поэтому что – заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в других уже соревнованиях участвовать. Может, если бы мне не нравилось – именно спорт сам, может быть, я после первой медали олимпийской там и ходила. Но я такая родилась, так меня воспитали родители.