Стал известен чемпион Венгрии по футболу

Источник материала: ОНТ

Титул выиграл «Ференцварош» белорусского форварда Николая Сигневича.

Это второе чемпионство клуба подряд. За три тура до финиша «Ференцварош» обыграл «Хонвед» – 2:0 и обеспечил себе победу в турнире. Голы забыли Миха Блажич и Михал Шкварка. В этой игре Сигневич на поле не выходил. Всего в чемпионате белорус провел 19 матчей, в которых забил один мяч. Тренируют команду — в прошлом звёздный форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Ребров. После 30 туров «Ференцварош» набрал 70 очков, у идущего вторым «Фехервара» 56 баллов.

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