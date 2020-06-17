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Стал известен чемпион Венгрии по футболу

17.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен чемпион Венгрии по футболу

Титул выиграл «Ференцварош» белорусского форварда Николая Сигневича.

Это второе чемпионство клуба подряд. За три тура до финиша «Ференцварош» обыграл «Хонвед» – 2:0 и обеспечил себе победу в турнире. Голы забыли Миха Блажич и Михал Шкварка. В этой игре Сигневич на поле не выходил. Всего в чемпионате белорус провел 19 матчей, в которых забил один мяч. Тренируют команду — в прошлом звёздный форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Ребров. После 30 туров «Ференцварош» набрал 70 очков, у идущего вторым «Фехервара» 56 баллов.

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Титул выиграл «Ференцварош» белорусского форварда Николая Сигневича. Это второе чемпионство клуба подряд. За три тура до финиша «Ференцварош» обыграл «Хонвед» –...
 
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