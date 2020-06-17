УЕФА определилась с датами возобновления Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал в ходе специальной пресс-конференции о планах по возобновлению матчей Лиги чемпионов.



Фото: Reuters

Лига чемпионов будет доигрывать финал в формате «Финала восьми». Матчи планируется провести в Лиссабоне с 12 по 23 августа, но окончательное решение относительно место проведения пока не принято.

В ¼ финала и ½ финала вместо двух матчей будет сыгран один. Уже известно, что участниками турнира будут «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Аталанта». а также победители недоигранных пар 1/8 финала («Наполи"/"Барселона», «Челси"/"Бавария», «Лион"/"Ювентус», «Реал"/"Манчестер Сити»).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.

Команды смогут использовать пять замен. Игроки, подписанные после второго февраля, не смогут принимать участие в турнире.

Планировавший принять финал Лиги чемпионов Стамбул станет хозяином решающего матча в 2021 году, Санкт-Петербург — в 2022.

В аналогичном формате в августе пройдут матчи Лиги Европы