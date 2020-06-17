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УЕФА определилась с датами возобновления Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал в ходе специальной пресс-конференции о планах по возобновлению матчей Лиги чемпионов.
Лига чемпионов будет доигрывать финал в формате «Финала восьми». Матчи планируется провести в Лиссабоне с 12 по 23 августа, но окончательное решение относительно место проведения пока не принято.
В ¼ финала и ½ финала вместо двух матчей будет сыгран один. Уже известно, что участниками турнира будут «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Аталанта». а также победители недоигранных пар 1/8 финала («Наполи"/"Барселона», «Челси"/"Бавария», «Лион"/"Ювентус», «Реал"/"Манчестер Сити»).
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.
Команды смогут использовать пять замен. Игроки, подписанные после второго февраля, не смогут принимать участие в турнире.
Планировавший принять финал Лиги чемпионов Стамбул станет хозяином решающего матча в 2021 году, Санкт-Петербург — в 2022.
В аналогичном формате в августе пройдут матчи Лиги Европы
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Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал в ходе специальной пресс-конференции о планах по возобновлению матчей Лиги чемпионов.
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