ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

УЕФА определилась с датами возобновления Лиги чемпионов

17.06.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал в ходе специальной пресс-конференции о планах по возобновлению матчей Лиги чемпионов.


Фото: Reuters

Лига чемпионов будет доигрывать финал в формате «Финала восьми». Матчи планируется провести в Лиссабоне с 12 по 23 августа, но окончательное решение относительно место проведения пока не принято.

В ¼ финала и ½ финала вместо двух матчей будет сыгран один. Уже известно, что участниками турнира будут «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Аталанта». а также победители недоигранных пар 1/8 финала («Наполи"/"Барселона», «Челси"/"Бавария», «Лион"/"Ювентус», «Реал"/"Манчестер Сити»).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.

Команды смогут использовать пять замен. Игроки, подписанные после второго февраля, не смогут принимать участие в турнире.

Планировавший принять финал Лиги чемпионов Стамбул станет хозяином решающего матча в 2021 году, Санкт-Петербург — в 2022.

В аналогичном формате в августе пройдут матчи Лиги Европы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал в ходе специальной пресс-конференции о планах по возобновлению матчей Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Славянский базар в Витебске пройдет с 16 по 20 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика