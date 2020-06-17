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Кассы больше не нужны? В Беларуси можно принимать платежи через смартфон

17.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня представители «Приорбанка», Visa и IBA Group в ходе онлайн-конференции рассказали о «революционной технологии расчетов за покупки». Суть технологии в том, что прием платежей может осуществляться через смартфоны, используемые в качестве POS-терминала. Телефоны уже привычны в качестве средства оплаты, но до сих пор было сложно представить их в качестве замены кассы.

Кассы больше не нужны? В Беларуси можно принимать платежи через смартфон

В «Приорбанке» считают, что услуга будет востребована среди представителей малого и среднего бизнеса. Необходимо лишь скачать приложение и зарегистрировать услугу эквайринга в банке. Смартфон сгодится любой, лишь бы на Android и с NFC. Раньше телефоны тоже могли принимать платежи, но для этого их необходимо было подключать к аппаратной POS-приставке. Сейчас такой терминал заменил софт.

Принимать таким образом платежи можно от смартфонов, платежных карточек, часов, браслетов, колец. Поддерживается Apple Pay. Важный нюанс — для выдачи фискального чека все равно нужен кассовый аппарат. Поэтому ответ на вопрос в заголовке: нужны.

Что касается оплаты банковских услуг. Подключение услуги стоит 49 рублей (разовый платеж). Также продавец с каждой покупки будет отчислять 3% или 4% от суммы транзакции.

 
 
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  Сегодня представители «Приорбанка», Visa и IBA Group в ходе онлайн-конференции рассказали о «революционной технологии расчетов за покупки». Суть технологии в том, что...
 
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