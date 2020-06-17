Как выбрать юбку под свой тип фигуры: подробная инструкция

Источник материала: Tut.by



Юбка — эффектный элемент гардероба, который подчеркивает преимущества фигуры, а при неправильном выборе может выделить и недостатки. Какую юбку выбрать, чтобы выглядеть женственной и неотразимой — TAM.BY разобрался в вопросе и подготовил несколько советов.

Каких фасонов бывают юбки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде чем изучить, как правильно выбрать юбку, предлагаем ознакомиться с наиболее популярными фасонами.

Карандаш. Подчеркивает бедра и длину ног. Сочетается с короткими топами, заправленными майками и блузками с объемным рукавом. Обладательницам слишком узких или широких бедер стоит относиться к такому выбору с осторожностью.

Тюльпан. Юбка с четко очерченным поясом и пышным силуэтом, который сужается в подоле. Такая форма сочетается с облегающим верхом, заправленным в пояс. Не подходит для женщин низкогороста,посколькувизуально укорачивает ноги.

Юбка А-силуэта. Благодаря универсальности фасон становится частым выбором девушек, которые точно не знают,какую юбку выбрать. Юбка со свободным низом подходит под базовые блузки и джемперы и маскирует недостатки бедер.

Юбка с запáхом. Фасон открывает ноги и маскирует зону живота. С юбкой удачно смотрятся топы и облегающие джемперы. Если изделие перенасыщено множеством складок, то будут заметны проблемные зоны, а образ может выглядеть утяжеленным.

Юбка с баской. Скрывает недостатки бедер, элегантно подчеркивая их, подходит для полных женщин. Однако не каждая знает,как правильно выбрать юбкус баской: при пышных бедрах тканевая оборка должна заканчиваться ниже или выше широкой части.

Юбка в пол. Делает образ выигрышным, независимо от комплекции женщины. Единственное, с чем нужно быть осторожной, — юбка скрадывает рост, поэтому не рекомендуется невысоким девушкам. Носится с майками и топами простого кроя.

Прямая юбка. Какую юбку выбрать, чтобы визуально вытянуть силуэт? Обратите внимание на прямую юбку с разрезом: фасон впишется в деловой, торжественный и повседневный стиль, гармонирует с классическими блузами полусвободного кроя.

Плиссе. Струящийся фасон визуально вытягивает бедра и подходит для большинства типов фигур (за исключением крупной комплекции). Сочетается с топами, майками, блузками из легких тканей.

Годе. Удачно смотрится с приталенным верхом и укороченными жакетами. Подчеркивает стройность ног и скрывает пышные бедра за счет расклешенного низа. Можно сказать, что подходит всем женщинам, кроме обладательниц широких икр.

Как правильно выбрать юбку под тип фигуры



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прямоугольник. Представительницы данного типа фигуры не имеют четко выраженной талии. Задача юбки — выделить талию и визуально расширить бедра.

Что носить. Юбку с баской, плиссе, тюльпан. Подключить ремни, фасоны с карманами и крупными вставками.

Круг. Очертания тела напоминают круг, овал или яблоко: талия слегка заметна, плечи покатые, руки могут быть полноваты. Юбка должна визуально удлинить силуэт и отвлечь внимание от приталенной зоны.

Что носить. Юбка А-силуэта, с запахом, с баской, прямая, карандаш.

Треугольник. Чтобы понять,как правильно выбрать юбку для этого типа фигуры, запомните: следует подчеркнуть талию и «нейтрализовать» объемные бедра.

Что носить. Юбка А-силуэта, юбка в пол, прямая, карандаш, годе. Выигрышно смотрятся изделия с завышенной талией без карманов.

Перевернутый треугольник. Фигура отличается выраженными плечами и относительно узкими бедрами. При помощи «низа» необходимо эти бедра выделить.

Что носить. Юбка с баской, тюльпан, плиссе: желательно, чтобы цвет был намного светлее верха.

Песочные часы. Юбку следует использовать для подчеркивания талии и бедер. Для этого нет необходимости носить мешковатые или чересчур обтягивающие фасоны. Можно сделать акцент на талии при помощи контрастных ремней.

Что носить. Юбка А-силуэта, с запахом, карандаш, годе.

Надеемся, вы смогли разобраться, какую юбку выбрать под свой тип фигуры, и теперь с уверенностью можете посетить интернет-магазины женской одежды из каталога TAM.BY, чтобы совершать удачные покупки.