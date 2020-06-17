Как выбрать юбку под свой тип фигуры: подробная инструкция

Юбка — эффектный элемент гардероба, который подчеркивает преимущества фигуры, а при неправильном выборе может выделить и недостатки. Какую юбку выбрать, чтобы выглядеть женственной и неотразимой — TAM.BY разобрался в вопросе и подготовил несколько советов.
Каких фасонов бывают юбки
Прежде чем изучить, как правильно выбрать юбку, предлагаем ознакомиться с наиболее популярными фасонами.
Карандаш. Подчеркивает бедра и длину ног. Сочетается с короткими топами, заправленными майками и блузками с объемным рукавом. Обладательницам слишком узких или широких бедер стоит относиться к такому выбору с осторожностью.
Тюльпан. Юбка с четко очерченным поясом и пышным силуэтом, который сужается в подоле. Такая форма сочетается с облегающим верхом, заправленным в пояс. Не подходит для женщин низкогороста,посколькувизуально укорачивает ноги.
Юбка А-силуэта. Благодаря универсальности фасон становится частым выбором девушек, которые точно не знают,какую юбку выбрать. Юбка со свободным низом подходит под базовые блузки и джемперы и маскирует недостатки бедер.
Юбка с запáхом. Фасон открывает ноги и маскирует зону живота. С юбкой удачно смотрятся топы и облегающие джемперы. Если изделие перенасыщено множеством складок, то будут заметны проблемные зоны, а образ может выглядеть утяжеленным.
Юбка с баской. Скрывает недостатки бедер, элегантно подчеркивая их, подходит для полных женщин. Однако не каждая знает,как правильно выбрать юбкус баской: при пышных бедрах тканевая оборка должна заканчиваться ниже или выше широкой части.
Юбка в пол. Делает образ выигрышным, независимо от комплекции женщины. Единственное, с чем нужно быть осторожной, — юбка скрадывает рост, поэтому не рекомендуется невысоким девушкам. Носится с майками и топами простого кроя.
Прямая юбка. Какую юбку выбрать, чтобы визуально вытянуть силуэт? Обратите внимание на прямую юбку с разрезом: фасон впишется в деловой, торжественный и повседневный стиль, гармонирует с классическими блузами полусвободного кроя.
Плиссе. Струящийся фасон визуально вытягивает бедра и подходит для большинства типов фигур (за исключением крупной комплекции). Сочетается с топами, майками, блузками из легких тканей.
Годе. Удачно смотрится с приталенным верхом и укороченными жакетами. Подчеркивает стройность ног и скрывает пышные бедра за счет расклешенного низа. Можно сказать, что подходит всем женщинам, кроме обладательниц широких икр.
Как правильно выбрать юбку под тип фигуры
Прямоугольник. Представительницы данного типа фигуры не имеют четко выраженной талии. Задача юбки — выделить талию и визуально расширить бедра.
Что носить. Юбку с баской, плиссе, тюльпан. Подключить ремни, фасоны с карманами и крупными вставками.
Круг. Очертания тела напоминают круг, овал или яблоко: талия слегка заметна, плечи покатые, руки могут быть полноваты. Юбка должна визуально удлинить силуэт и отвлечь внимание от приталенной зоны.
Что носить. Юбка А-силуэта, с запахом, с баской, прямая, карандаш.
Треугольник. Чтобы понять,как правильно выбрать юбку для этого типа фигуры, запомните: следует подчеркнуть талию и «нейтрализовать» объемные бедра.
Что носить. Юбка А-силуэта, юбка в пол, прямая, карандаш, годе. Выигрышно смотрятся изделия с завышенной талией без карманов.
Перевернутый треугольник. Фигура отличается выраженными плечами и относительно узкими бедрами. При помощи «низа» необходимо эти бедра выделить.
Что носить. Юбка с баской, тюльпан, плиссе: желательно, чтобы цвет был намного светлее верха.
Песочные часы. Юбку следует использовать для подчеркивания талии и бедер. Для этого нет необходимости носить мешковатые или чересчур обтягивающие фасоны. Можно сделать акцент на талии при помощи контрастных ремней.
Что носить. Юбка А-силуэта, с запахом, карандаш, годе.
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