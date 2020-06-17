Почему Беларусь стала едва ли ни главным хранителем памяти о войне?

Источник материала: ОНТ

22 июня Беларусь отметит 79 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это не праздник, это скорбная дата, повод вспомнить тех, кто так и не вернулся с войны, кто погиб от рук оккупантов, и повод поразмышлять о нас с вами – сегодняшних.

Какой мы видим эту войну спустя почти восемь десятилетий? Какой ее видят наши дети, какой увидят наши внуки? И почему память сейчас все чаще нуждается в нашей защите?

Поразмышляли об этом в студии программы «ОбъективНо» директор Института истории Академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Георгий Атаманов, а также председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов Егор Макаревич.

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