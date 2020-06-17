Семен Шестиловский: если ты три месяца домой семье ни копейки не приносишь — хорошего в этом мало









- Не хочу утверждать, что финансовые проблемы напрямую влияют на результат команды в первом круге. Это точно не основная причина наших неудач, мы ведь не только за деньги играем. Сами виноваты, что во многих играх не добрали свои очки. Да, разговоры в коллективе о финансах идут постоянно, от этого никуда не деться, если ты три месяца домой семье ни копейки не приносишь — хорошего в этом мало. Но надо признать, что микроклимат в команде неплохой, нет футболистов, кто прямо сильно "прибитые" ходят. Тренерский штаб старается поддерживать, находить правильные слова, чтобы взбодрить, завести команду, но с каждым разом сделать это становится сложнее. Да и мы сами себя уже настроили, что сейчас вряд ли получим какие-то деньги. Нужно закончить первый круг с теми проблемами, что имеем, а там останется слово за руководством.





sportarena.by . Как команда отнеслась к неожиданному уходу капитана Дмитрия Лебедева и форварда Артема Архипова? Что тут сказать… Это футбол, в каждой команде приходят и уходят футболисты, соглашусь, что это были наши лидеры, они вели команду за собой, без них нам стало тяжело, но так сложилась ситуация, здесь уже ничего не изменишь, обоим желаю успехов в своих новых командах. Трудно прогнозировать дальнейшею судьбу "Городеи" в этом сезоне. Этот вопрос будет решать или уже решает руководство клуба. Всю информацию по нынешней ситуации недавно комментировал директор клуба, поверьте, нового сказать ничего не могу, — цитирует Шестиловского



