Летние лагеря в Беларуси начали принимать школьников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Летние лагеря в Беларуси открылись и принимают школьников. Чтобы обезопасить детей, приняты серьезные санитарные меры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Коррективы в летний сезон эпидемия все же внесла. В этот раз детские лагеря встретили отдыхающих только в середине июня. А количество смен вместо пяти сократили до трех. Тем не менее, открылись все детские центры.

Появились и новые. Под Минском впервые заработал лагерь «Дружба». За летний сезон здесь отдохнут около 300 детей со всей страны. Как и положено, стартовала первая смена торжественно – с линейкой, гимном и речевками.

Новый оздоровительный лагерь – проект Минсвязи. Ведомство хоть и продвигает технологии цифровые, но все же за живое общение юного поколения.

«Никто из обихода не убирает те технологии, которые прочно вошли в нашу жизнь, пусть они будут, но не нужно забывать про такое общение. Прекрасное обеспечение базы. В нашем детстве такого точно не было», – оценил созданные условия министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

У Минздрава – свои требования к детскому отдыху. И это не только дезинфекция помещений перед открытием. Сотрудники лагеря прошли медкомиссию и работают в средствах защиты. А дети во время смены не будут покидать территорию центра. От родительских дней тоже отказались.

«Телефоны есть служебные, интернет есть, он бесплатный. Мы его усилили, два раза в день по полтора часа дети могут общаться с родителями», – рассказала начальник лагеря «Дружба» Наталья Липовка.

Но отдыхом взаперти каникулы в лагерях точно не будут. Для ребят подготовили большую программу. Спортивные игры, соревнования и конкурсы на природе, в экологически чистых районах. В Минобразования уверены: именно загородный отдых гарантирует детям по-настоящему интересные и полезные каникулы.

Добавим, что оздоровительные лагеря в Беларуси будут работать до 31 августа. За это время в них отдохнут около 200 тысяч детей.