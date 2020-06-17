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Летние лагеря в Беларуси начали принимать школьников
17.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Летние лагеря в Беларуси открылись и принимают школьников. Чтобы обезопасить детей, приняты серьезные санитарные меры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Коррективы в летний сезон эпидемия все же внесла. В этот раз детские лагеря встретили отдыхающих только в середине июня. А количество смен вместо пяти сократили до трех. Тем не менее, открылись все детские центры.
Появились и новые. Под Минском впервые заработал лагерь «Дружба». За летний сезон здесь отдохнут около 300 детей со всей страны. Как и положено, стартовала первая смена торжественно – с линейкой, гимном и речевками.
Новый оздоровительный лагерь – проект Минсвязи. Ведомство хоть и продвигает технологии цифровые, но все же за живое общение юного поколения.
У Минздрава – свои требования к детскому отдыху. И это не только дезинфекция помещений перед открытием. Сотрудники лагеря прошли медкомиссию и работают в средствах защиты. А дети во время смены не будут покидать территорию центра. От родительских дней тоже отказались.
Но отдыхом взаперти каникулы в лагерях точно не будут. Для ребят подготовили большую программу. Спортивные игры, соревнования и конкурсы на природе, в экологически чистых районах. В Минобразования уверены: именно загородный отдых гарантирует детям по-настоящему интересные и полезные каникулы.
Добавим, что оздоровительные лагеря в Беларуси будут работать до 31 августа. За это время в них отдохнут около 200 тысяч детей.
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Оздоровительные лагеря в Беларуси будут работать до 31 августа. За это время в них отдохнут около 200 тысяч детей.
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