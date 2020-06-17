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Телеграм-канал: сегодня Нацбанк спас банковскую систему страны

17.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский телеграм-канал Эканоміка объяснил странные метаморфозы с валютными ограничениям в Белгазпромбанке.




"Можно сказать, что Каллаур (глава Нацбанка - прим. БП) сегодня спас банковскую систему от тяжелых последствий "хаатически" сложенных и "психо3ных" решений временной администрации БГПБ.

Из Нацбанка явно позвонили Ермаковой и приказали прекратить валютные ограничения. Если бы такого не произошло, уже сегодня-завтра пожар паники перекинулся бы на остальные банки с российским капиталом, а потом и на государственные. 

Масштаб вывода валюты за месяц мог стать сопоставимым с объемами марта, когда ЗВР сократились на $1 млрд.

Просадка резервов обвалила бы белорусский рубль до новых минимумов. В результате это дало бы новую раскрутку долларизации, инфляции и еще больше разозлило бы население перед выборами", - пишет телеграм-канал.


И делает вывод: непродуманные действия временного руководства угрожают депозитному и валютному рынку страны, поскольку Нацбанк не всегда сможет столь быстро исправлять ошибки администрации Ермаковой.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский телеграм-канал Эканоміка объяснил странные метаморфозы с валютными ограничениям в Белгазпромбанке.
 
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