|
Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Только истинная правда приносит плод мира, а ложь, переодетая в правду, свидетельствует против своих борцов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)