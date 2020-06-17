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Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»

17.06.2020 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Тыя ці іншыя сімвалы, у тым ліку звязаныя з вайной і з трагічным лёсам беларускага народа і беларускай царквы, у тым ліку, у выніку палітычных сталінскіх рэпрэсій, з майго пункту гледжання, павінны народ наш аб’ядноўваць, а не ствараць лініі разлома. Замест таго, каб успрымаць іх, як месца болі і смутку, ужываюць як месца разлома, разлада. У такім малюнку адмікшыравана гісторыя. Выпадае Трасцянец, выпадае Хатынь.

Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»

Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации.

Нельзя на костях людей устраивать театр. Это аморально. Нельзя смерти людей использовать в корыстных целях.

Только истинная правда приносит плод мира, а ложь, переодетая в правду, свидетельствует против своих борцов.

Люди в материале: Федор Повный, Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
 
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