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«Это будут совершенно другие дети». Директор комплекса «Хатынь» о том, почему стоит показывать ребёнку мемориалы ВОВ
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Можно поставить много памятников, и танки, и «Катюши», и что угодно тут будет стоять, но это техника. Иногда говорили, что Вторая мировая война – это война моторов, война машин. Нет! Это заблуждение. Это была война и людей, в первую очередь, людей, которые именно воевали, и несли страшные вот эти трагедии, каждого отдельного человека, вообще, и всех людей в частности. И поэтому наша историческая память именно для нас и как сегодняшних, и как для завтрашних – уже которые будут в наших детях, в наших внуках.
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«Это будут совершенно другие дети». Директор комплекса «Хатынь» о том, почему стоит показывать ребёнку мемориалы ВОВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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