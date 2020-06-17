ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это будут совершенно другие дети». Директор комплекса «Хатынь» о том, почему стоит показывать ребёнку мемориалы ВОВ

17.06.2020 20:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»

«Это будут совершенно другие дети». Директор комплекса «Хатынь» о том, почему стоит показывать ребёнку мемориалы ВОВ

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Очень важно, когда мы говорим о героизме, всё-таки, помнить именно о трагедии. Огромной трагедии каждого – и народа, и каждого отдельно взятого человека, и каждой семьи. Хоть этот штамп бывает, что нет такой семьи, которую не затронула война. Но тут, у нас, на нашей белорусской земле – это так оно и есть. Именно нет такой семьи, которую не затронула бы та война. И вот это эхо той войны, если так можно выразиться, оно отзывается и сейчас. И очень важно, как мне кажется, именно через семью, через семейное воспитание.

Безусловно, важны все государственные институты, начиная от школы и заканчивая другими, и органами власти. Но ничто не так даст человеку в его внутреннем восприятии, восприятии именно детей, как через семейное воспитание. Если взять ребёнка за руку и отвести его и в храм Божий, и на мемориальное кладбище, и в любое другое место, где или бои происходили, или где покоятся невинно убиенные даже дети – даже тот же Красный Берег, это будут совершенно другие дети и будут совершенно другие люди.

Можно поставить много памятников, и танки, и «Катюши», и что угодно тут будет стоять, но это техника. Иногда говорили, что Вторая мировая война – это война моторов, война машин. Нет! Это заблуждение. Это была война и людей, в первую очередь, людей, которые именно воевали, и несли страшные вот эти трагедии, каждого отдельного человека, вообще, и всех людей в частности. И поэтому наша историческая память именно для нас и как сегодняшних, и как для завтрашних – уже которые будут в наших детях, в наших внуках.

Люди в материале: Артур Зельский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отец Фёдор Повный: «Место скорби нельзя делать полигоном для политических манипуляций и исторической фальсификации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика