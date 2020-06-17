ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый удар по имиджу Минобороны

17.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Два самоубийства за два дня военнослужащих беларуской армии вновь ставят на повестку дня вопрос о морально-психологическом климате в вооруженных силах и наносят серьезный урон имиджу Минобороны.

Новый удар по имиджу Минобороны
фото носит иллюстративный характер
8 июня стало известно о гибели от огнестрельного ранения 21-летнего военнослужащего одной из зенитных ракетных бригад. Неофициально сообщается, что погибший проходил службу в 15-й зенитной ракетной бригаде и покончил с собой. Причины выясняет следствие.

9 июня офицер 19-й механизированной бригады застрелился на территории части. Близкие погибшего утверждают, что причиной суицида стали длительные унижения и издевательства со стороны командира бригады. Самоубийство офицер совершил после очередных придирок со стороны командира. 

Неофициально сообщается о попытке командования части скрыть причины самоубийства. А также о том, что ряд офицеров ранее были вынуждены уволиться из-за поведения командира бригады. Официальных заявлений о причинах и обстоятельствах гибели офицера до настоящего времени нет.

Повышение престижа военной службы и работа с личным составом остаются в числе приоритетов военного ведомства в течение длительного времени. Сам факт суицидов военнослужащих ставит под сомнение эффективность деятельности ведомства в этой сфере. 

Очевидно, что отток офицеров из 19-й бригады не мог остаться незамеченным, открытым остается вопрос, изучались ли его причины. Одновременно возникает вопрос и относительно эффективности профилактических мер прокуратуры, которая проводит их десятками ежеквартально.

Не стоит ожидать принципиальных изменений подходов к работе с личным составом со стороны военного ведомства в ответ на самоубийства военнослужащих. Ответ будет традиционным: замалчивание проблем и попытка их купирования за счет ужесточения контроля. 

Как только позволит эпидемиологическая обстановка, прокуратура ответит ударным турне по воинским частям всех силовых ведомств в рамках очередной кампании по профилактике правонарушений и суицидов в войсках, пытаясь количеством мероприятий подменить результаты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два самоубийства за два дня военнослужащих беларуской армии вновь ставят на повестку дня вопрос о морально-психологическом климате в вооруженных силах и наносят...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это будут совершенно другие дети». Директор комплекса «Хатынь» о том, почему стоит показывать ребёнку мемориалы ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика