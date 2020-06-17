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Угрозы, пытки, задержания. Правозащитники обратились в ООН

17.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет " и Правозащитный центр “Весна” обратились к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН с просьбой принять соответствующие меры для оказания содействия в улучшении текущей ситуации с правами человека в Беларуси, а также в проведении честных и справедливых выборов.



На что обращают внимание правозащитники?

- По состоянию на 16 июня, по данным правозащитного центра ”Весна", в период с 6 мая в Беларуси по административным статьям, используемым в целях политического преследования за выражение мнения, 97 человек были привлечены судами к административной ответственности в виде ареста (в общей сложности были назначены 1246 суток ареста). 

По таким же статьям 105 человек получили штрафы общим размером около 90.000 рублей (более 40.000 долларов США).

- Суды продолжают выносить в отношении граждан, участвующих в мирных собраниях, административные аресты на срок до 15 суток. 

В отношении некоторых активистов вынесено несколько судебных постановлений об аресте за участие в различных мероприятиях, таким образом, они будут находиться под арестом более 15 суток (по состоянию на 16 июня политику Павлу Северинцу суды назначили 75 суток, политику Николаю Статкевичу - 30 суток, блогеру You-Tube канала MozgON Владимиру Цыгановичу - 30 суток и т. д.).

- Условия отбывания наказания в Минском центре изоляции правонарушителей (ЦИП), где находится большинство арестованных, можно квалифицировать как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

- Правозащитники информируют спецдокладчиков о фактах угроз выдвиженке в кандидаты Светлане Тихановской, преследования членов ее инициативной группы и сборщиков подписей, а также о давлении на выдвиженца в кандидаты Виктора Бабарико, обыске у его коллег и друзей, членов инициативной группы и задержании 15-ти человек. 

Правозащитники оценивают эти действия властей как незаконное, политически мотивированное давление на претендентов на пост президента, который используется с целью заставить их отказаться от своего решения участвовать в выборах.

Какие действия предлагается осуществить?

Правозащитники просят Cпецдокладчиков в рамках соответствующих процедур обратиться к правительству Беларуси с просьбой принять незамедлительные меры по выполнению Республикой Беларусь своих международных обязательств в области прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и других документах.

Они также информируют Cпецдокладчиков, что в ближайшее время будут представлять в соответствующие специальные процедуры уведомления, касающиеся нарушений прав человека отдельных жертв.


Обращение направлено: 

Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, 

Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, 

Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, 

Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, 

Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников, 

Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 

Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов и в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН.
 
 
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РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет " и Правозащитный центр “Весна” обратились к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и...
 
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