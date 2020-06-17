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Четверым гомельчанам инкриминируют 35 преступных эпизодов

17.06.2020 21:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четверым гомельчанам инкриминируют 35 преступных эпизодов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ. Гомель. Милиция сообщила о задержании четверых мужчин. Их подозревают в серии краж из автомобилей. На протяжении нескольких месяцев в областном центре и окрестностях из оставленных на ночь без присмотра машин регулярно исчезало ценное имущество. Зачастую из незапертых багажников. Были украдены электроинструменты, насосы, домкраты, автомагнитолы. С некоторых машин сняли колёса.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ. Гомель. Милиция сообщила о задержании четверых мужчин. Их подозревают в серии краж из автомобилей. На протяжении нескольких месяцев в...
 
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