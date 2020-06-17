ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

17.06.2020 21:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще несколько объектов исторического наследия отреставрируют в 2020 году в Беларуси. Только четырем таким жемчужинам государство выделяет 3 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об усадебно-парковом ансамбле в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанском и Кревском замках, костеле в Мстиславле. При этом продолжается реставрация четырех знаковых исторических сооружений: Новогрудского замка, бывшего замка Сапеги в Гольшанах, фрагментов замка в Креве и Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. К слову, на днях ход реставрационных работ лично оценил Президент страны, побывав там с визитом.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

О том, как в Беларуси в последние годы заботятся о сохранении архитектурно-исторического наследия – а в такой государственный список, напомню, включены более 5 500 объектов, расскажет Евгений Поболовец.

Авторская рубрика «Ближе к делу».

Евгений Поболовец, корреспондент:
На этот раз мы вспомним самые значимые, на наш взгляд, исторические объекты Беларуси, которые были отреставрированы или получили новый функционал в последнее время. Итак, это рубрика «Ближе к делу».

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2019. Коссовский дворец

Завершена первая 11-летняя реставрационная эпопея памятника архитектуры XIX века Коссовского дворца. Вот так он выглядит сегодня. На вторую очередь объекта в 2020-м выделили 1,8 миллиона рублей. Еще 1,6 миллиона – на инженерные сети и благоустройство.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Гольшанский замок

До недавнего времени года здесь были руины. Очередь на реставрацию пришла в 2018-м. На вершине башни хотят сделать смотровую площадку. Работы финансирует президентский фонд по поддержке культуры и искусства.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Старый замок в Гродно

Подступались к нему дважды. Сначала в 2014-м, затем в 2017 году. Включение в программу «Замки Беларуси», деньги из республики и из местного бюджета. Как результат – реконструкция дворца и средней башни. Именно там сейчас идут основные строительные работы.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2018. Усадьба Огинских в Залесье

Ее пытались отреставрировать еще в начале 90-х, но тогда денег не хватило. Комплекс законсервировали. Вернулись к нему в 2011-м. Финансирование взяло на себя государство – местным властям активно помогали из республиканского бюджета, добавили и деньги ЕС в рамках программы трансграничного сотрудничества.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

К 250-летию Михаила Огинского – его праздновали в 2015 году – не успели, но по завершении реставрационных работ в 2019-м усадьба ожила. Сейчас это любимое место для фотосессий молодоженов.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2017. Мирский замок

Первая реставрация начиналась еще в союзные времена, а вот завершали работы уже при независимой Беларуси. Первый этап – в 2010-м, второй – спустя семь лет. И хоть почти всегда в таких ситуациях находятся критики – кому-то не нравится слишком осовремененный вид – группу экспертов мирового уровня это не смущает. Замок в Мире прямо сейчас в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и уже излюбленный туристический маршрут. Не на словах: за год здесь бывают порядка 300 тысяч любителей истории и архитектуры.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2016. Ружанский замок

Начинали реконструкцию в 2005-м, спустя три года замок включили в государственную инвестиционную программу. К 2016 году восстановили въездную браму, сейчас делают крышу. В будущем хотят из замка сделать ресторанно-гостиничный комплекс.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2015. Усадьба в Лошице

10 лет потребовалось, чтобы восстановить усадьбу Любанских в Лошицком парке. В 2015-м она открыла двери снова. Сохранили оригинальность внутренней обстановки, удачно разместили в усадьбе музей.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Щучин. Дворец Друцких-Любецких

Завершена полная реставрация. При Советах – Дом офицеров, сейчас это дворец творчества детей и молодежи.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2014. Усадьба в Красном Береге

В два раза дольше приводили в чувство усадьбу в Красном Береге (это в 10 километрах от Поболово). 36 комнат, и в каждой – особенный интерьер.

В 90-е про дворец забыли, вспомнили в начале 2000-х. Масштабная реставрация многими историками признана одной из наиболее удачных. Здесь особенно сильно чувствуется запах времени – конца XIX века. Сегодня усадьба открыта для посещения. 

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2013. Дворец Бутримовича

Это было первое каменное здание в Пинске. Во время войны дворец разграбили, при Советах здесь был Дом пионеров. Вторую жизнь вдохнули в 2007-м: откапиталили крышу, восстановили фасад. Спустя два года здесь поселились музей и ЗАГС.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2012. Несвижский замок

Его восстановили всего за 10 лет после пожара в 2002-м. Не совсем аутентичные окна и розетки не отпугивают туристов, которые голосуют ногами и рублем. Каждый год сюда приезжают более 400 тысяч человек.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Год 2010. Лидский замок

Последняя до обретения независимости страны реставрация пришлась на застойные 70-е. Ее так и не закончили – видимо, снова не хватило денег. Зато нашлись они в якобы вечно кризисной независимой Беларуси. Строители пришли в Лидский замок в 2010-м. Безусловно, локомотивом послужили предстоящие «Дожинки».

Кратко перечислим и другие объекты, которые пока еще в процессе, что называется. Но которые, безусловно, стоило бы посмотреть вживую.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Прилуки. Дворец Гуттен-Чапских

Во время Второй мировой – одна из резиденций главы оккупационной администрации гаулейтера Беларуси Вильгельма Кубе. После – НИИ защиты растений.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Святск. Дворец Валовичей

Между войнами – реабилитационный центр для наркозависимых, в советское время – санаторий для больных туберкулезом. Последние годы дворец активно восстанавливают.

И буквально пара примеров того, как выглядят дворцы и усадьбы в частных руках.

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Желудок. Дворец Святополк-Четвертинских

Сегодня это частная собственность бизнесменов из России. Туристом сюда можно за деньги. Вот так он выглядит сейчас. Хотя, может, в этом и есть задумка владельцев?

Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Жемыславль. Дворец Умястовских

А это уже собственность одной строительной компании. Здесь уже идут аварийно-спасательные работы. В планах – создать полноценный туристический объект с музеем, гостиницей и кафе. Надеюсь, эти планы не останутся только лишь на словах владельцев.

Люди в материале: Евгений Поболовец

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Еще несколько объектов исторического наследия отреставрируют в 2020 году в Беларуси. Только четырем таким жемчужинам государство выделяет 3...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четверым гомельчанам инкриминируют 35 преступных эпизодов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика