Источник материала: Новости Волковыска

В среду, 17 июня, при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету.

«При попытке осуществления платежей сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были», – сообщила команда политика.

Сейчас на счете, говорят в штабе, находится более 100 тысяч рублей – средства, из которых Бабарико намеревался финансировать расходы на предвыборную кампанию. Ранее он неоднократно пояснял, что положил на счет собственные деньги.

«Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы», – заявил штаб Бабарико.

В команде претендента отмечают, что арест средств избирательного фонда не отразится на их работе, поскольку «в штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения».

По беларусскому законодательству, кандидат имеет право оплачивать расходы на избирательную кампанию исключительно со счета своего избирательного фонда.