Глава Администрации Президента посетил Бобруйск

Источник материала: ОНТ

Развитие здравоохранения социальной сферы в отдельно взятом городе. Руководитель Администрации Президента по поручению Главы государства побывал сегодня в Бобруйске и отметил: он живет, развивается и становится краше.

Игорь Сергеенко посетил детскую больницу, завершается её реконструкция. Потрачены немалые средства – более 10 миллионов рублей, но в итоге это будет практически новая клиника с современным медицинским оборудованием и новаторским подходом к пациентам. Также в Бобруйске глава Администрации Президента посетил мебельный цех и фанерный завод. Да, внешние факторы осложнили работу, но сейчас поставки приходят в норму. И это важно, ведь 90% продукции идет на европейский рынок. Ознакомился Игорь Сергеенко и с работой «Белшины». Здесь реализуется первая очередь проекта по производству шин для самосвалов БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн.

Пользуясь случаем, работники бобруйских предприятий говорили не только об экономике, но и вполне жизненных вопросах. Спрашивали главу Администрации Президента о поддержке молодых семей, изменениях на рынке труда и развитии внутреннего туризма.

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