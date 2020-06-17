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Более 6000 белорусских заёмщиков получили кредитные каникулы на общую сумму около 2 млрд рублей

17.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские банки идут навстречу своим клиентам, попавшим в затруднительное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние три месяца более 6 000 заемщиков получили кредитные каникулы на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Отсрочку платежей получают не только юридические, но и физические лица. Таковых в списке почти 3 500 человек.

Кроме уменьшения долговой нагрузки для помощи гражданам и бизнесу принимаются и дополнительные меры. Это снижение тарифов, бесплатные пакеты услуг, льготные проекты и тому подобное. Особое внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям – туристической, пассажирским перевозкам и общепиту.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские банки идут навстречу своим клиентам, попавшим в затруднительное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
 
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