Что делают в Беларуси для сохранения экосистем и возвращения земель в оборот?

Источник материала: ОНТ

Сохранить богатство и не упустить ценный ресурс – речь о земле. Ежегодно в мире по разным причинам уничтожается 13 миллионов гектаров леса. Ухудшение почвы и неправильное землепользование, а еще и изменение климата ведут к опустыниванию. В год – до трех с половиной миллиардов гектаров на планете. Чем это может обернуться?

Догадаться не сложно: на кону и продовольственная безопасность, и в целом здоровье планеты. В Беларуси, чтобы не допустить деградации земель, действует национальный план. Сейчас прорабатывают новый документ на ближайшую пятилетку.

К тому же ко Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой (он приходится именно на 17 июня) в стране запускают новый этап проекта по повторному заболачиванию торфяников в Гомельской области. Поддержала его и Организация Объединенных Наций, и Южная Корея.

Минская область

От старого леса – разве что корни деревьев. Они так и останутся здесь разлагаться – это полезно для почвы. Остальную «павшую» древесину забрали хозяйства. Четыре года назад по территории Узденского района прошлась нешуточная буря и – как результат разгула стихии – минус три сотни гектаров леса. Сейчас на месте бурелома – молодое поколение деревьев. С легкой руки человека и стараниями самой природы.

Юрий Зубович, начальник Узденской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Полностью все 355 га восстановлены. 5300 посажено лесных культур: сосна, береза и ель. Для полного восстановления данного участка потребуется 80-100 лет, чтобы лес вырос вот до такого уровня, которого он имеет».

Смириться с потерей и оставить территории, как есть, деградирующими, – в Беларуси так не поступают. Земля – достояние и ценный ресурс. Термин «национальное богатство» означает совокупность накопленных материальных активов. То есть с одной стороны, это нам даёт природа, но, с другой, подобные ресурсы приходится возобновлять и накапливать. Этой весной на связанных с этим проблемах заострил внимание Президент, обсуждая указ о ведении лесного хозяйства. У Беларуси подобных богатств немного, но и к тому, что есть, порой относятся не рационально.

Восстановление земель – это не только о тех территориях, которые пострадали от стихий или химического воздействия и на которых так или иначе влияние оказал климат. Речь и о тех, на которых уже не рационально заниматься сельским хозяйством. Другими словами – они истощены. Чаще всего речь идет о торфяниках. В таком случае им нужна «экологическая реабилитация». В ней нуждаются чуть больше 300 тысяч гектаров сельхозземель. Среди предложений – повторно заболачивать.

Минск

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «Подписано соглашение конвенции ООН по борьбе с опустыниванием правительством Республики Корея и нашей страной по началу второй фазы проекта восстановления засушенных торфяников в Гомельской области. Предусмотрено повторно заболотить территорию на площади не менее двух тысяч га. Риск торфяного пожара сводится на таких территориях к минимуму. Кроме того, на этих территориях начинается восстанавливаться биоразнообразие».

Гродненская область

Редкий случай – увидеть лося, переплывающего озеро. А ведь еще несколько лет назад водоема под Лидой не было, на этом месте шли активные торфоразработки. Получали дешевое местное топливо, но мало задумывались о том, что делать с уже выработанными торфяниками. Если оставить сухими – зарастут, будут часто гореть. Если залить водой – на восстановление болота уйдут десятилетия. Выход нашли.

Каждое семечко на этом старом торфянике рядом с трассой М6 садили вручную. Все ради того, чтобы сюда наконец вернулась вертлявая камышёвка, птица краснокнижная, капризная. Тогда первый в мире эксперимент по ускоренному восстановлению низинного осокового болота можно будет считать успешным. В планах совместно с ПРООН всего за пять лет состарить болото на целый век и вернуть ему первозданный дикий вид.

Алексей Гайко, начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Была посажена осока на территории в 70 га. В результате в настоящее время по учету численности диких животных на принятых площадях имеются гнездовья птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Мероприятия проекта позволят предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности за 20 лет более 3,5 млн тонн углекислого газа».

Второе дыхание таким объектам дают по всей стране. Задача сделать их местом обитания животных. Докудово для эксперимента выбрали неслучайно – это один из самых больших торфяников в стране: больше семи тысяч гектаров. Пять из них уже заболотили по всем правилам.

Иван Залеский, директор торфобрикетного завода «Лидский»: «Торфяники минерализуются, выгорают, и никакой пользы не приносят. Данные сооружения инженерные, которые построены для осушения торфяного месторождения, они потом используются и для подтопления выработанного торфяного месторождения».



От того, в каком состоянии земля, напрямую зависит не только биоразнообразие, но и благосостояние людей. Ежегодно в мире теряется около 75 миллиардов тонн почвы пахотных земель. В денежном эквиваленте – это приблизительно 400 миллиардов долларов упущенной экономической выгоды. Не говоря уже о том, что земля – это и наша продовольственная безопасность, для многих – источник средств существования. И неспроста сохранение экосистемы суши – одна из глобальных целей устойчивого развития. Ведь, казалось бы, земля из-под ног никуда не денется. Но какой она будет – здоровой и плодородной или наоборот – зависит не только от природы.

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