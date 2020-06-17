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Новости экономики за 17.06.2020

17.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как белорусские банки поддерживают своих клиентов, попавших в затруднительное положение? Сколько денег мы уже потратили в 2020 году и почему снизился спрос на продукты с высоким содержанием сахара? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Как белорусские банки поддерживают своих клиентов, попавших в затруднительное положение? Сколько денег мы уже потратили в 2020 году и почему...
 
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