Минэнерго о жалобе в ЦИК электросварщика с БелАЭС: он не может быть объективен









Конфликт начался с того, что житель областного центра Сергей Никитин, работающий в 142-ом строительном управлении «Гроднопромстроя» подал жлобу в ЦИК, пишет tut.by. Он сообщил, что, по его мнению, сбор подписей за действующего президента идет с нарушением.





«Заступив на вахту на Белорусской АЭС 1 июня, я и мои коллеги были проинформированы о том, что администрация собирает подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко. Все происходило в рабочее время, в подписных листах была распечатка с паспортными данными - оставалось только поставить подпись», - говорится в жалобе.





В ЦИК на жалобу пока официально не ответили, а вот в «Гроднопромстрое» пояснили, что на предприятии действительно есть инициативная группа по выдвижению в кандидаты в президенты Лукашенко, но ставить подписи никого не вынуждали.









Свой комментарий дали и в «Белэнерго» в официальном Telegram-аккаунте. Они подчеркнули, что Сергей Никитин не числится среди сотрудников АЭС в Островце, привлекался к работе на вахту, а потому может быть необъективен.





- Вряд ли Сергей Никитин может объективно оценивать ситуацию на стройплощадке станции. Сбор подписей за кандидатов в президенты Беларуси на БелАЭС осуществляется в установленном порядке, - утверждают в «Белэнерго».